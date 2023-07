Pedro relatou em boletim que levou tapas de preparador do Fla antes do soco

Pedro, atacante do Flamengo, contou à polícia que o soco do qual foi alvo não foi a única agressão do preparador físico Pablo Fernández. À polícia, ele contou ter levado tapas no rosto após o profissional cobrar respeito ao trabalho.

Pedro registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil, em Belo Horizonte (MG). As informações são da Folha de S. Paulo.

"Os militares foram acionados após o encerramento do jogo por membros da delegação do Flamengo afirmando que havia ocorrido uma agressão no vestiário do time", diz trecho do documento.

O jogador relatou que estava conversando com familiares, pelo celular, quando o preparador entrou no vestiário e fez cobranças.

"O jogador afirmou que, após acabar o jogo, estava no vestiário, olhando o telefone e conversando com familiares. O preparador se aproximou com o dedo no rosto, questionou por qual motivo ele não estava aquecendo. Disse que era falta de respeito com o preparador e deu três tapas em seu rosto, momento em que a vítima tirou a sua mão, e o preparador desferiu um soco na vítima, causando lesão na boca e face, no lado direito", aponta.

Ainda de acordo com o registrado em boletim: "Neste momento, jogadores contiveram o preparador, que mesmo assim quis continuar as agressões. O jogador, após ser agredido, se afastou. Duas testemunhas confirmaram".

Segundo o documento, Pablo Fernández disse não teria nada a declarar.

Pedro recebeu um soco de Pablo Fernández, preparador físico do Flamengo, após a vitória contra o Alético-MG, no sábado (29).

Ele ganhou o apoio do elenco após o episódio e registrou um boletim de ocorrência.

Pedro se pronunciou ainda na noite de ontem. Sampaoli e Pablo se manifestaram sobre o ocorrido no começo da tarde de hoje (30).

A diretoria do Flamengo ainda analisa o futuro da comissão técnica, inclusive de Jorge Sampaoli.

A demissão de todos os membors não está descartada, mas, caso a ideia ganhe força, o clube busca soluções para um acordo, uma vez que há multa contratual.

Sampaoli tem vínculo com o Rubro-Negro até 31 de dezembro de 2024.