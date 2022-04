Pedra desliza sobre casa e jovem fica com as pernas presas

Depois de seis horas de trabalho intenso, os bombeiros conseguiram resgatar o jovem Lucas da Silva, de 18 anos, que ficou com as pernas presas embaixo de uma pedra que deslizou e destruiu sua casa, no Morro do Queto, em Sampaio, na zona norte do Rio de Janeiro.

Lucas estava lúcido e foi levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, onde passa por avaliação médica.

A casa onde Lucas morava com mais cinco pessoas ficou totalmente destruída. No momento do acidente, só ele estava na residência.

Técnicos da Defesa Civil foram ao local e interditaram outras duas casas, devido ao risco de outras pedras deslizarem.