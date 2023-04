Pedidos de brothers à produção envolveram unha verde e reembolso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Desde o início do BBB 23 (Globo), os participantes contam com um espaço para solicitações diretas à produção do programa: o confessionário. Nesta edição, os brothers recorreram à ajuda e fizeram alguns pedidos até inusitados. Quem se lembra?

A reportagem reuniu as solicitações mais 'diferentonas' feitas pelos confinados.

PODE MANDAR O RECIBO

Gabriel Santana usou seu espaço no primeiro Raio-X para fazer um pedido: ele quer seu piercing de volta. O ator foi um dos finalistas da Prova da Imunidade e acabou perdendo o piercing que usava no nariz.

Gabriel: "Queria saber se vocês acharam. Se não acharem, podem providenciar algum?".

Ele ainda citou a questão financeira, demonstrando que não se importa em pagar por uma nova joia.

EFEITOS DA CONSTIPAÇÃO

Também em seu primeiro Raio-X no programa, Cezar Black pediu ajuda e relatou estar sentindo sintomas incômodos após vir sofrendo com intestino preso no confinamento.

Cezar: "Gente, eu queria fazer um pedido. Acordei com muita dor de cabeça porque eu ainda estou bem constipado, não consegui ir ao banheiro, e quero saber se tem algum analgésico que eu possa conseguir hoje".

ALERGIA

MC Guimê e Larissa se queixaram de mordidas de insetos. Os participantes citaram sintomas incômodos após terem sido picados.

Guimê: "Queria pedir um remédio que me ajude em questão de receber umas picadas de pernilongo. Eu estou com o tornozelo bem inchado, e já faz uns dois dias. Se for possível uma pomada ou algum remédio aí que influencie... fechou? Tornozelo do pai tá inchado aí por causa das picadas, acredito que eu tenha alguma alergia relacionada a pernilongos".

No mesmo dia, Larissa também aproveitou seu momento no confessionário para uma solicitação parecida.

Larissa: "Queria pedir um remédio para a mordida desses bichinhos que me morderam. Tá coçando muito e as 'bolinhas' estão muito grandes. Eu preciso de um remédio pra isso. E, se puder, manda uma vitamina C, porque eu sinto que a minha imunidade está muito baixa desde a primeira prova".

UNHA VERDE

Fred Desimpedidos pediu um remédio para a produção após afirmar que sua unha estava "verde" há mais de duas semanas no programa.

Fred: "Desde a primeira prova aconteceu um 'negócio' na minha unha do pé que não melhorou. Ela está meio verde desde a Prova da Resistência. Então se tiver alguma coisa para eu passar, eu agradeço".

JUSTINHO

Antes da festa que teve temática de pijamas, Cezar Black foi até o confessionário solicitar a troca de seu figurino. O enfermeiro não gostou de seu pijama e pediu um menor.

Cezar: "Gente, desculpa ser chato, mas será que teria como ver um número menor? Se puder, por favor. Achei muito folgadão e eu gosto mais de apertadinho".

A produção, contudo, negou o pedido dele.

Produção: "Cezar, é um pijama".

RESSACA

Após uma noite de festa, Bruna se queixou de ressaca em seu Raio-X e pediu medicamentos à produção.

Bruna: "Esta é a minha pior ressaca no programa, de longe. Eu nunca fiquei tão mal de ressaca aqui. Estou muito ruim. Eu acordei para vomitar. E, normalmente, se eu estiver passando mal, é logo na festa [que eu vomito], sabe? Eu não fico passando tão mal no dia seguinte. Então, assim... É... Uma b*sta".

Bruna: "Eu queria muito um remédio para náusea ou qualquer coisa para ressaca. Sem ser água. Obrigada. Eu estou muito mal".

SISO

Key Alves alegou ter sofrido com dor de dente no programa, e também recorreu à produção.

Key: "Gente, eu queria pedir remédio para dor de dente. Vocês me mandaram ontem à noite e [a dor] melhorou muito. Mas hoje já acordei com dor no dente de novo. No siso".

Key: "Não sei nem se precisa passar no médico ou algo assim, porque o meu dente do siso está doendo muito".