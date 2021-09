PEC prevê três candidatos para o 2º turno das eleições presidenciais

Segundo a Agência Senado, o autor do projeto é o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) e a PEC prevê a disputa por três candidatos no 2º turno, caso nenhum candidato alcance maioria absoluta na primeira votação.

Uma proposta (PEC 29/2021), em análise no Senado, altera o artigo 77 da Constituição Federal para determinar que os três candidatos mais votados no primeiro turno concorram ao segundo turno das eleições presidenciais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.