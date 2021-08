PEC do 'Novo Bolsa Família' é entregue aos presidente da Câmara e Senado

O Governo Federal entregou nesta segunda-feira (2), para os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, a a proposta de emenda à Constituição (PEC) que viabiliza a criação do novo programa social do governo.

Segundo o G1, o 'Auxílio Brasil deve substituir o Bolsa Família, e o presidente Jair Bolsonaro já defendeu parcelas de R$ 300, no entanto, a quantia não consta da PEC.

O novo programa deve ser lançado no próximo ano, e segundo o G, busca melhorar a popularidade do presidente Bolsonaro, visando a eleição do ano que vem.