Peão morre pisoteado por touro em rodeio

A vítima foi enterrada nesta segunda-feira (21), e a Comissão do Rodeio informou que todo o evento estava legalizado, e que todos os peões tinham seguro de vida, benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) recolhido e termo de responsabilidade assinado.

O peão de rodeio Márcio Barboza, de 41 anos, conhecido popularmente como Jipão, morreu pisoteado por um touro no último sábado (19), no Rodeio Show, em Indiana, São Paulo.

