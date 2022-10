Paulo Guedes comete gafe ao comparar Bolsonaro e Lula: 'nós roubamos menos'

Em entrevista ao G1, Guedes falou sobre isentar do imposto os trabalhadores com renda de até R$ 6 mil mensais. Isso porque Lula prometeu a isenção para os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cometeu uma gafe, nesta quinta-feira (27), ao comparar as promessas de Bolsonaro e Lula sobre o aumento da faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda.

