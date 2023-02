Paula explica motivo de roer a unha do pé no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ser eliminada do BBB 23 (Globo), Paula participou do quadro BBB - A Eliminação e contou motivo de ter roído a unha do pé no programa.

"Eu ia muito para a roça e, às vezes, não tinha um cortador de unha, uma tesoura, um alicate, aí vai com o dente mesmo", disse. "Só que aí não foi a unha, foi um courinho que estava machucando. O da mão, se eu puxar, vai sangrar, como sangrou lá. Quando eu vi do pé, com aquela ansiedade, eu puxei o do pé."

A cena aconteceu durante uma conversa com Amanda na área externa da casa do BBB 23 e chamou a atenção dos espectadores do programa.