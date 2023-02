Paula esquece ex e vai esperar Ricardo fora do BBB 23

Ela disse que a campeã do BBB 21 é "um fenômeno incrível", e que seu comentário não foi sobre Juliette. "Era pra colocar a Marília no lugar dela, porque ela tava se achando demais", explicou.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paula decidiu mudar seus planos amorosos depois de sair do BBB 23 (Globo). A eliminada da semana diz que não voltará com seu ex-namorado "nesse momento", e vai esperar Ricardo sair do programa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.