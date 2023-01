Paula é massacrada pelos Cactos ao falar de Juliette no BBB 23

Mas os ânimos se exaltaram quando Paula comparou Marília com a campeã do BBB 21: "Você gosta de dizer que o Brasil está vendo. Agora quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida..."

Ela criticou o jogo, principalmente de Gabriel: "As pessoas mudaram o jeito de me tratar diante das atitudes dele. Acho isso um jogo sujo, baixo".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paula precisa se cuidar, pois ela mexeu com peixe grande. Tudo começou no jogo da discórdia no BBB 23 quando Marília escolheu Gabriel Tavares e Paula para dar bombas: "Consegui me sentir mal diante dos olhares e atitudes perante mim".

