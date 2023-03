Paula diz que Ricardo Alface é a maior saudade que ela tem na casa

MARÍLIA: "Não ter seguido o meu coração, a minha intuição, no momento decisivo no meu jogo"

Paula disse que a maior saudade que tem da casa é o Alface. Quando questionada para qual quarto iria se voltasse ao jogo, ela disse que iria para o Deserto. "Porque eu não quero ver o Alface lá com a Sarah, não quero me interferir nisso, não quero dar treta", disse. Ela disse ainda que o maior acerto que ela teve no game foi ter conhecido o biomédico.

