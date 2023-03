Paula desabafa sobre ser 'usada', mas pede desculpas a Cristian

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paula e Cristian conversaram nesta quinta-feira (23) na Casa do Reencontro sobre a intriga que acabou eliminando os dois do BBB 23 (Globo).

A sister disse que a chance de ter sido "usada" por Cristian por informações de jogo gerou "gatilhos" sobre seu passado e a levou à terapia.

No programa, a casa descobriu que Cristian propôs a aliados uma aproximação com Paula para descobrir estratégias do Quarto Deserto. Ele também se aproximou de Bruna, mas com a intenção de "ficar".

O esquema do brother foi exposto em cena com Fred Nicácio, Gustavo e Key Alves conversando sobre a proposta no Quarto oo Líder.

PAULA: Me magoei com aquela cena do quarto. Eu assisti o big, você que falou primeiro [sobre a aproximação].

CRISTIAN: Mas a gente tava se aproximando, tava uma coisa de carinho. Mas eu também não acho certo, não vou ficar com você só por isso. Mas pode ver no VT eu perguntei duas vezes pra pessoas diferentes. Eu não quis te machucar. Tu viu que eu não falei de usar o sentimento da Paula, não foi assim. Quando a gente quer usar uma coisa, a gente usa e joga fora. E eu continuo falando com você [Paula] do lado de fora.

A sister então falou sobre sua reação ao descobrir o plano de Cristian, quando chegou a ameaçar violência contra o colega.

"Eu nunca fui assim de brigar, nem na escola. E eu quero pedir desculpa a você sobre isso", disse a sister.

A biomédica então ofereceu aliança com o brother na casa, caso ambos voltem. "Pode contar comigo do lado de fora, também", disse.