Paula chora com Cris após se sentir 'usada' no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paula e Cristian desabafaram um com o outro na tarde desta segunda-feira (13) no BBB 23 (Globo). O brother foi acusado de "usar" Paula e Bruna Griphao para colher informações, e se tornou alvo da casa por "trair" o grupo.

Cristian falou que ficou "em uma situação difícil" e que todos se afastaram dele. Ele assumiu o erro ao dar um "voto de confiança" no grupo e, e, seguida, votar contra alguém do time [Fred Nicácio]. Ele ainda ressaltou que não se aproximou de Paula "só" por interesse.

"Eu não ia conseguir manter esse negócio de 'fiz só pra tirar informação'. O que a gente fez foi um jogo perigoso de trocar informações e eu não estava confortável com esse negócio de leva-e-traz. Tanto que eu queria formar um grupo com as pessoas que eu queria que jogassem comigo. E essas pessoas que estavam no 'meu grupo' foram as pessoas que arquitetaram para cima de mim", disse o brother.

Ele ainda ressaltou que o selinho em Paula foi "uma brincadeira" e que tinha vontade de ficar com Bruna.

PAULA: "Eu nunca te vi como homem [para sentir atração por você], eu só queria te trazer como aliado para perto. Você me deixou pensar que o que a gente tinha era só nosso, e você estava levando para o grupo. Então, sim, você me usou. Pela lógica, você não tinha nada a me oferecer. Absolutamente nada. E é isso que me mata. Eu só queria você perto, e só queria te proteger. Você sabia que meu nome tinha sido levantado [como possível indicação da Key]. Você sabia que o meu estava a reta. E você ficou calado. Eu fico muito p*ta porque eu escolhi confiar em você. Eu não te perguntava nada do grupo e você sabe disso. Era muito mais eu te falando para te proteger".

CRISTIAN: "Eu traí sua confiança, mas eu estava perdido".

PAULA: "Isso me custou ir para o Paredão. A Key disse que não confia em mim por causa de você".

Cristian disse que estava arrependido por não ter formado um outro grupo com Paula, pediu desculpas e disse que não era culpa dele por ela estar no Paredão.

"A minha maior dor não foi estar no Paredão. A minha maior dor foi ter confiado, defendido, acreditado em você", lamentou Paula.