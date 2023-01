Paula aconselha Domitila a não conversar com Gabriel

No Quarto Deserto, Paula conversou com Domitila sobre o assunto.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a formação do segundo Paredão do BBB 23 (Globo) neste domingo (29), Gabriel chamou Domitila para conversar porque a sister o citou no discurso de defesa. Em seguida, Paula aconselhou a modelo a não entrar em uma discussão com o brother.

