Patricia Pillar celebra volta de 'O Rei do Gado' e o final de 'A Favorita'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Patricia Pillar aparece em dobradinha no "Vale a Pena Ver de Novo" (TV Globo), a partir desta segunda-feira (7). Ela se despede da vilã Flora de "A Favorita" cujo último capítulo vai ao ar na sexta-feira (11) e ao mesmo tempo dá as boas-vindas a Luana, a boia-fria protagonista de de "O Rei do Gado", que faz a sua estreia.

A atriz de 58 anos comemora o sucesso de ambas as novelas. "O Rei do Gado", exibida originalmente em 1996, se tornou se tornou uma das principais referências da teledramaturgia brasileira,

"'O Rei do Gado' é uma novela lindíssima, um marco para a televisão e não poderia deixar de ter impacto semelhante na minha carreira. Além de toda a trama Mezenga x Berdinazzi, a questão dos trabalhadores sem-terra foi tratada de forma inédita e abriu os olhos de muita gente sobre a importância da reforma agrária. Acho que a novela contribui até hoje para esse debate", pontua a atriz, em entrevista.

Patricia vive a bóia-fria Luana, uma sobrevivente de um acidente que matou sua família, e que desconhece a própria origem. Ela desperta o amor do pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes), que a emprega em uma de suas fazendas. Tratada com a dignidade e o carinho que nunca teve, Luana se encanta por Bruno, e os dois se envolvem numa forte história de amor.

E sobre a reexibição de 'A Favorita', Patricia conta que acompanhou de perto a repercussão nas redes sociais.

"Foi uma delícia acompanhar uma nova geração conhecendo a Flora. O texto magistral do João Emanuel Carneiro trouxe uma ironia, uma graça para uma personagem tão má, e isso tem tudo a ver com a linguagem da internet atual. Hoje, a Flora é tema de diversos memes", revela.

Acompanhe abaixo a entrevista com Patrícia Pillar.

Pergunta: A Luana foi uma de suas personagens que mais repercutiram com o público. Até hoje você sente a repercussão desse trabalho?

Patrícia Pillar: Foi uma obra muito marcante. Benedito Ruy Barbosa, um autor com quem tive o prazer de fazer várias novelas, tem um texto brilhante, que me comove. Até hoje as pessoas me abordam para falar da novela e da personagem.

P.: Relembre um pouco a trajetória da Luana e suas relações na trama, especialmente com o Bruno Mezenga (Antonio Fagundes).

PP: Luana era uma mulher de poucas palavras e poucos amigos. Antes de conhecer o Bruno Mezenga, era mais próxima do casal sem-terra Regino (Jackson Antunes) e Jacira (Ana Beatriz Nogueira). Com o Bruno, vive um amor improvável, que a surpreende e a desperta para o seu próprio passado.

P.: Como foi a construção para viver uma trabalhadora do campo?

PP: Durante 15 dias morei em uma casa bem simples e convivi de perto com os boias-frias. Era preciso acordar por volta das 4h da manhã para ir trabalhar. Com eles aprendi a cortar cana e acompanhei toda uma rotina de luta e muito trabalho em condições precárias. Quando nos aproximamos de uma realidade diferente da nossa, a gente aprende a amar e a respeitar aquelas pessoas, criando a empatia necessária para compreender e construir a personagem.

P.: Qual a cena ou sequência mais te marcou em 'O Rei do Gado''?

PP: A cena em que a Luana encontra o Bruno, que estava desaparecido. Foi emocionante para todos os atores que estavam envolvidos: Stênio (Garcia), Fabio Assunção e para o próprio Fagundes.

P.: De que forma essa novela marcou sua carreira e também o que ela representou para o país na época -com todas as questões que levantou- na sua opinião?

P.: 'A Favorita' está chegando ao fim no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Como sentiu a repercussão agora?

De volta a partir desta segunda, 07 de novembro, no 'Vale a Pena Ver de Novo', 'O Rei do Gado' tem autoria de Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e direção geral e de núcleo de Luiz Fernando Carvalho. Direção de Luiz Fernando Carvalho, Carlos Araújo, Emilio Di Biasi e José Luiz Villamarim.