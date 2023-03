Pastor se passa por Deus e exige sexo com fiel em troca de 'salvação'

Ele chegou a convencê-la a ir para uma praça em Goiânia e, posteriormente, a um motel. A vítima alega ainda que quando passou a negar as investidas do religioso, ele passou a ameaçar seu marido e sua filha. Em alguns momentos ele chegava a se colocar como o próprio Deus e chegou a dizer: "eu que respondo suas orações, burra".

De acordo com o Uol, a vítima participava com o marido de um grupo de estudos bíblicos coordenado pelo pastor, que após um tempo, proibiu a participação do homem e começou a convencê-la a ter relação sexual com ele para buscar salvação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.