Pastor é preso suspeito de 'negociar' estupro de menina de 10 anos com mãe da menor

A mãe de uma menina de 10 anos e um pastor de 55 anos foram detidos na sexta-feira (6) em Cáceres, localizado em Mato Grosso, acusados de praticar abuso sexual contra a menor.

De acordo com o G1 MT, a mãe da criança é investigada por supostamente entregar sua filha ao líder religioso em troca de pequenas quantias de dinheiro.

A Polícia Civil afirma que as investigações apontam que os abusos ocorriam na residência do suspeito, com o consentimento da mãe, que deixava a criança no local.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma vizinha do pastor, que já havia suspeitado da presença de crianças na casa do acusado. Ao notar a bicicleta da menina caída no quintal da residência do suspeito, a vizinha chamou as autoridades. O suspeito foi preso preventivamente até a conclusão do inquérito. A criança está sendo ouvida e recebendo acompanhamento psicológico.

Uma gravação de áudio entregue à polícia revela o suspeito indagando à mãe sobre a criança e confirmando que irá "recompensá-la".

- Pastor: Bom dia, tudo bom? Deixa eu falar, cadê a minha princesa? Já foi pra aula? Eu gosto muito dela, fala pra ela. Deixa eu falar...é...a hora que eu chegar aí eu mando seu dinheiro, tá? Eu tenho que mandar tudo ou mandar só um pouco?

- Mãe: Eu mandei aí. Quando você mandar [o dinheiro], manda o comprovante.

(...)

-Pastor: Ó, cadê ela?

- Mãe: Tá aqui, porquê? Você já mandou dinheiro? Que hora que você vai mandar?