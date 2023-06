Pastor brasileiro morto no Quênia trabalhava com crianças vítimas de tráfico humano

Francisco Antônio Chagas Barbosa, o pastor assassinado a tiros e encontrado carbonizado dentro do próprio carro no Quênia, desenvolvia um trabalho com crianças vítimas de tráfico humano e comércio sexual.

Segundo a Igreja Missão Cristã Mundial, tanto o missionário quanto a esposa, Franciane Barbosa, estavam no país desde 2017 e atuavam com refugiados, viúvas, crianças em situação de risco e combatiam o tráfico humano no país.

Francisco foi sequestrado e assassinado em Nairóbi, na última quinta-feira (8), depois de sair de casa para ir a um supermercado.

Vídeos mostraram para a polícia que ele foi raptado por um grupo de jovens quenianos e foi baleado ao tentar sair do carro.

“Dois homens pegaram ele, colocaram dentro do carro, ele tentou sair do carro e nesse momento ele foi executado. Ali eles sem saber o que eles fariam, eles fizeram o ato de tocarem fogo no carro e de fato aquele carro que nós encontramos com aquele corpo é realmente do Francisco”, disse Franciane em um vídeo divulgado com um representante da igreja.