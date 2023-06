Pastor brasileiro é encontrado carbonizado dentro de carro no Quênia

O pastor brasileiro Francisco Antônio Chagas, que trabalhava fazendo missão no Quênia, foi encontrado carbonizado nesse sábado (10), dentro do próprio carro na cidade de Nairóbi.

O missionário havia desaparecido na última quarta-feira (7), ao sair de casa para ir a um supermercado. De acordo com a igreja Missão Cristã Mundial, pela qual o pastor prestava serviços no país, confirmou que o homem foi sequestrado e morto por um grupo de jovens quenianos.

Segundo a esposa, a polícia do país encontrou vídeos que mostram o momento em que Francisco é levado pelos suspeitos e acaba sendo executado ao tentar sair do veículo.

Após a morte de Antônio, ele foi colocado de volta no carro, os suspeitos dirigiram até outro ponto de Nairóbi e lá atearam fogo no veículo com ele dentro, na tentativa de eliminar as provas do crime.

Conforme a igreja, essa foi a segunda vez que o missionário foi sequestrado no país. Francisco era natural do Ceará e estava no Quênia com a esposa e a filha.