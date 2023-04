Passista da Grande Rio é internada para retirar miomas no útero e sai com braço amputado

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirmou que vai abrir sindicância para apurar o caso e a conduta da equipe médica do Hospital da Mulher Heloneida Studart, onde Alessandra fez a primeira cirurgia.

Ela seguiu internada e no dia seguinte, durante uma visita, familiares notaram que as pontas do dedo dela estavam escuras e que os braços e pernas estavam enfaixadas.

Na época, a mulher estava sofrendo sangramentos intensos com muitas dores e o médico orientou que ela passasse por uma cirurgia para a remoção imediata do mioma.

O caso foi parar na polícia e a passista decidiu que vai entrar com um processo contra o Estado. Alessandra relembra que tudo começou depois que ela recebeu um diagnóstico de mioma no útero em agosto de 2022.

