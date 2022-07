Passagem aérea, leite e corrida por app: veja itens que tiveram aumento

A disparada dos preços segue disseminada no país, com mais de um terço (67%) dos cerca de 360 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE registrando alta em junho.

Manaus/AM - Que as coisas estão cada vez mais caras, isso não é novidade para ninguém, mas afinal, você sabe que itens ficaram mais caros? A inflação acelerou em junho, atingindo 11,89% no acumulado em 12 meses até junho, segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados nesta sexta-feira (8) pelo IBGE.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.