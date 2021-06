Passageiro leva soco ao cobrar uso de máscara no metrô

Uma discussão dentro do metrô de Brasília acabou em agressão. Um dos passageiros levou um soco após cobrar de outro o uso de máscara dentro do vagão, que é obrigatório no transporte público em todo o Distrito Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.