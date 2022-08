Passageiro descontrolado quebra poltronas de avião e acaba preso pela PF; vídeo

Um passageiro descontrolado quebrou as poltronas de um avião que saiu de São Paulo e aterrissou em Recife, no último domingo (14). Um vídeo mostra o momento em que tripulantes e até a Polícia Federal (PF) tentam conter o homem.

Passageiro descontrolado quebra poltronas de avião pic.twitter.com/Z3k7daA6TH — Babilônia (@hamudaniel19) August 16, 2022

Nas imagens, o homem quebra com socos e chutes as cadeiras do avião. Um tripulante aparece retirando o material quebrado das mãos do passageiro para evitar que pessoas sejam feridas.

De acordo com testemunhas, o homem parecia estar desmaiado na poltrona, e, com a ajuda de um médico, foi aplicada glicose na veia dele. Com isso, ele acordou descontrolado e começou a quebrar as cadeiras.

Segundo a Gol, empresa responsável pelo voo, o homem foi retirado do avião acompanhado pela PF por meio do desembarque pela porta traseira.