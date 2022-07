Passageira acaba presa por causar atraso em voo após cuspir e chutar comissária

De acordo com a companhia aérea, o voo precisou retornar para o aeroporto de Confins após a confusão com a cliente, que "apresentava sinais de embriaguez". Segundo o G1, passageiros informaram que a mulher já estava discutindo com o companheiro dela quando embarcou, e chegou a discutir com outros passageiros.

Uma passageira foi presa, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, por causar um atraso em um voo após cuspir e chutar uma comissária nesta sexta-feira (15). O caso aconteceu em um avião da Azul com destino a São Paulo.

