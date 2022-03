Partidos tentam convencer morador de rua espancado a virar candidato a deputado

Givaldo é morador de rua desde dezembro de 2021 e se tornou conhecido depois de ser espancado pelo marido de uma mulher com quem foi pego fazendo sexo dentro de um carro em Planaltina, no Distrito Federal, no dia 9 de março.

Segundo o colunista Caio Barbieri, do Metrópoles, desde que surgiu em uma entrevista falando sobre a agressão sofrida e a acusação de estupro contra a mulher do personal, alguns partidos tem sondado e tentado contatar o morador de rua.

