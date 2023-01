Participantes do BBB 23 já começam a mirar em alvos para o primeiro paredão da temporada

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Segundo dia do BBB 23 e a casa já pega fogo com as confabulações de opções de votos. As duplas Fred e Ricado e Antônio "Cara de Sapato" e Amanda Meirelles conversaram sobre quem mandariam para o primeiro paredão da temporada. Tudo indica que Fred Nicácio e Marília Miranda são os alvos do quarteto.

"Se a gente colocar o Fred, ele for para o paredão e voltar da eliminação... aí segura o rojão também", analisou Fred, referindo-se ao médico do Camarote. "Tem que ser um tiro certeiro", lembrou Ricardo. "Eu acho que o Fred volta", comentou "Cara de Sapato".

Na piscina, Gabriel e Paula e MC Guimê e Tina também revelaram as suas opções de votos. "Se eu ganhar a Prova do Líder e tiver que indicar uma dupla, indicaria o Fred e a Marília", adiantou o modelo que veio da Casa de Vidro. Ele ainda revelou outros detalhes da sua estratégia: "Isso vai fazer com que a casa coloque o Cristian, que está praticamente certo ..", disse. "Está na reta", comentou Guimê.

Aline Wirley resolveu conversar reservadamente com seu parceiro de dupla Bruno Nogueira. "Temos que rezar e pegar a liderança. Como líderes, nós colocamos o Cris e a Marvilla e deixamos a casa para fazer o dever de casa. "Seria até melhor, né?", respondeu o atendente de farmácia.