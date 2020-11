Parte de falésia desaba e mata família na praia de Pipa; bebê morreu

Três pessoas morreram, entre as vítimas uma criança, após parte de uma falésia deslizar na praia de Pipa, em Tibau do Sul, no Rio Grande de Norte. O caso aconteceu por volta de 12h desta terça-feira (17). O cachorro também foi soterrado e não resistiu.

Segundo informações, o casal Hugo Pereira, de 32 anos e Stella Souza, junto com o filho de 7 meses e o cão, estavam aproveitando a sombra quando parte da falésia caiu sobre eles. Apesar da ajuda das pessoas que estavam no local, entre elas uma médica, o casal e o cachorro já estavam mortos quando retirados debaixo da terra.

Uma das testemunhas contou para um site do sistema Globo que os adultos estavam bem mais machucados, porque a mãe morreu abraçada ao bebê: "A gente cavou até encontrar o pai, e depois encontramos a mãe e a criança. O menino ainda estava respirando. Por coincidência, uma médica estava passando aqui na hora, ela tentou reanimar a criança, mas não teve mais jeito", disse um empresário que ajudou no resgate.

Funcionários da prefeitura explicaram conforme as marés enchem e atingem a falésia, sua base vai sendo desgastada, o que deixa a parte de cima mais vulnerável a desabamento. A prefeitura disse ainda, que é comum ocorrer desabamentos, e que o casal teria sido alertado dos riscos por um fiscal sobre o risco pouco antes do acidente.