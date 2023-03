Paredão de hoje terá casa dividida em grupos; entenda a dinâmica

Com exceção da indicação do líder, os demais emparedados jogam a Prova Bate-Volta, que salvará duas pessoas, formando assim um Paredão Triplo.

O paredão, portanto, contará com cinco pessoas no primeiro momento: (Indicação BigFone, indicação Líder, duas indicações da casa e indicação de Black).

Cézar Black, que estava no Paredão por indicação de Guimê, que atendeu o Big Fone, mas se salvou ontem quando também atendeu o telefone do BBB, tem direito a uma indicação.

- A formação já inicia com Key Alves no Paredão. Ela foi indicada por Guimê que atendeu o Big Fone na última quinta-feira (3).

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais um Paredão será formado hoje no BBB 23, o oitavo da edição. A dinâmica, no entanto, será diferente da tradicional e promete movimentar o game, possibilitando que alguém que não esteja no alvo seja emparedado, entenda:

