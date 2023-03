'Parecia que Tadeu queria que acabasse logo', opina brother sobre Discórdia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo afirmou ter ficado triste após o Jogo da Discórdia de ontem, no BBB 23 (Globo), ter terminado sem uma conclusão. Em papo com brothers no Quarto Fundo do Mar, o biomédico acredita que Tadeu Schmidt achou a dinâmica "chata".

"Ontem [13] me deu tristeza no Jogo da Discórdia quando o Tadeu falou 'acabou' e ainda tinha um pergaminho. Parecia que ele queria que acabasse logo, porque estava chato. Olha quantas pessoas do outro grupo não foram falar! Aline, Sapato e Amanda! A Bruna só foi porque eu levei ela, e ela ainda desacreditou. Só levaram ela pro Jogo da Discórdia uma vez, e foi o Fredão!", opinou Ricardo.

Domitila concordou com o colega de quarto e afirmou não ter gostado da forma que o Quarto Deserto não se posiciona no jogo. Para a ativista social, eles estão mirando nas mesmas pessoas para não se comprometerem com o restante da casa

"Vou ficar aqui me matando, me expondo, dando o baile, quebrando minha cabeça pra ficar pensando em argumento, só porque o pessoal quer? Pra eles (Deserto) é melhor não bater no risco do que ter uma opinião, e assim correr risco de vir pra cá como se esse quarto fosse um inferno", afirmou a sister.

"Tô desde o início tomando porrada, me humilhando, pra quê, véi? Antes era eu e Fredão. Fredão saiu, ficou eu, Black e Key. Key saiu, agora é Domitila, Black e Ricardo. Agora que o Gabriel virou manipulador pra eles, é o novo alvo!", acrescentou.