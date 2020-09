Paraquedista do Exército morre ao despencar durante salto

Jorge Luiz Dantas, 62, morreu ao despencar do paraquedas durante o pouso realizado no bairro de BaNgu, no Rio de Janeiro, no último domingo (6). Dantas era cabo reformado do Exército e participada de um evento que homenageava uma turma de paraquedistas da instituição.

Conforme relatos de testemunhas, Jorge já se preparava para descer quando o equipamento apresentou uma instabilidade e ao tentar manobrá-lo, o homem despencou de uma altura de mais de 10 metros.

Ele caiu de bruços e chegou a ser levado para o hospital, mas morreu após passar por uma cirurgia no tórax. Cabo Dantas, como era conhecido, era um paraquedista experiente e costumava promover eventos do tipo no Rio de Janeiro.

Ele deixa esposa e um filho. As causas do acidente devem ser investigadas. O corpo do militar reformado ser enterrado nesta terça-feira (8).