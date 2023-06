Para não ser preso por estupro, homem morre em troca tiros com a polícia

De acordo com a PM, os agentes foram até a casa do suspeito para cumprir mandado de prisão no nome dele pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda de acordo com o órgão, o suspeito cometeu o mesmo crime quando era menor de idade.

Um homem, ainda não identificado, morreu durante uma troca de tiros com a Polícia Militar, no município de Itabaiana, em Sergipe, nesta terça-feira (20). O homem iniciou o tiroteio para não ser preso, após se apontado como suspeito de estuprar uma criança, de 6 anos.

