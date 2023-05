Pai salva filha ao empurrar carrinho de bebê, mas morre atropelado por caminhão

O condutor do veículo pesado foi preso por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, na condução de veículo automotor com ausência de cautela necessária. Ele irá responder em liberdade já que prestou socorro às vítimas.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou socorro. Um teste do bafômetro indicou que ele não estava sob efeito de álcool. Ele relatou que não viu a família no momento em que fez a curva.

De acordo com informações da polícia, o acidente aconteceu por volta das 18h, desta segunda-feira (8), no bairro Cordeiros, quando o homem acompanhado da esposa e da filha estavam indo buscar os outros filhos em uma escola.

Um pai morreu atropelado por um caminhão após salvar a filha empurrando o carrinho de bebê para longe do veículo, que vinha em direção a família, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.