Pai mata filha e genro a tiros, deixa dois feridos e é morto

De acordo com informações da polícia, o homem invadiu a residência onde a filha morava com o genro e assassinou o casal. Durante o ataque, duas pessoas que moravam na casa foram atingidas pelos disparos.

Antônio Marcos Pereira, de 45 anos, invadiu uma casa e matou a filha Poliana da Silva de Oliveira, 24, e o genro, Ewerton Bett de Oliveira, 30, com vários tiros de arma de fogo, nesta segunda-feira (1º), em Galvão, no oeste de Santa Catarina. Outras duas pessoas ficaram feridas durante o ataque.

