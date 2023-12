Pai é preso por matar filha com golpes de cinto para 'corrigi-la'

O crime aconteceu no final da noite de segunda-feira (11) e a vítima foi identificada como Aoulath Alyssah Rodrigues Damala. A perícia encontrou diversas lesões do corpo da menina, sendo nas costas, tórax, braços e no rosto.

Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, 30, natural de Benim, foi preso por agredir a própria filha, 8, até a morte com golpes de cinto, na comunidade Boa Vista, em São Lourenço, Niterói, no Rio de Janeiro.

