Pai de Vanessa Lopes diz que não se preocupa com aproximação Nizam e critica o brother

A mãe de Vanessa também defendeu a sister e também chamou Nizam de "manipulador". "Primeiramente, quero reconhecer a atitude de Vanessa e a manipulação que está sofrendo. Ela poderia, sim, ter se levantado, ido até as mulheres, se reunido com elas, escutado, assim elas juntas entenderiam que estavam sendo manipuladas, e lamento por isso não ter ocorrido", disse Lica Lopes. "Nunca deveria sair como vilão ou vilã a pessoa que foi manipulada, pois, ao contrário, ela está em uma situação desfavorável, está sendo enganada!", concluiu.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pai de Vanessa Lopes, Alisson Ramalho está acompanhando as últimas movimentações do BBB 24. Ele não está gostando da aproximação da filha com o executivo de contas Nizam Hayek e conta que já até identificou o perfil do brother. "Ele é um rapaz articulador e manipulador. Ele é um leva e traz, isso está explícito", começou o empresário .

