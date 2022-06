Pai confessa que matou filha de 8 meses após ser irritar com choro

A polícia relatou ainda que ele contou que ao sair do banheiro, encontrou a criança chorando, se irritou e a jogou contra a parede. A mãe também foi ouvida e disse que ao sair do banheiro, pegou a menina, e sentiu algo estranho e viu o sangramento nas partes intimas.

Os pais da criança teriam ido a uma festa e o pai ingerido bebida alcoólica, no domingo. O casal ao chegar em casa foi tomar banho enquanto o bebê estava no berço.

O homem confessou o crime e disse que jogou o bebê contra a parede após se irritar com o choro dela, relatou para a polícia de acordo com o G1. A menina apresentava hematomas, inchaço na cabeça e sangramento nas partes intimas.

