Pagamento do vale-gás começa nesta sexta; saiba quem tem direito

O pagamento do vale-gás começa ser pago nesta sexta-feira (17). Os valores são pagos bimestralmente junto com as parcelas do Auxílio Brasil.

Neste ano, os beneficiários recebem o benefício de R$ 53 em meses pares. Conforme o calendário, os pagamentos seguem o número final do NIS. Confira:

NIS Final / Data:

1 - 17 de junho

2 - 20 de junho

3 - 21 de junho

4 - 22 de junho

5 - 23 de junho

6 - 24 de junho

7 - 27 de junho

8 - 28 de junho

9 - 29 de junho

0 - 30 de junho

Quem tem direito - Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional (R$ 606).

Também podem obter o benefício as famílias que tenham entre seus membros, residente na mesma casa, alguém que receba o BPC (Benefício de Prestação Continuada da assistência social), que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não possuir meios de manter a própria manutenção e a família.

O benefício também é concedido "preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência", diz a lei.