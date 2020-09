Padre Julio Lancellotti denuncia ameaças Arthur do Val, o 'Mamãe Falei'

O padre Julio Lancellotti, de 71 anos, afirmou nesta terça-feira (15) que está recebendo ameaças. Segundo o padre - que é conhecido por atuar na Pastoral Povo da Rua, junto a pessoas em vulnerabilidade social, em São Paulo - ele foi xingado e se sente em "risco cada vez maior".

Padre Julio Lancellotti @pejulio pedindo o apoio de todos nós. Agora há pouco sofreu mais uma ameaça de morte.

Ajudem no protesto sem citar o nome do cretino, precisamos de todos que sabem entendem e apoiam a obra do Padre Julio Lancellotti pic.twitter.com/QdzSNp5CjW — Valéria Jurado (@Valeria_Jurado6) September 15, 2020

"Se me acontecer alguma coisa, se alguém me atingir, se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, de quem cobrar. O risco que estou correndo é cada vez maior e a responsabilidade vocês sabem de quem é.", afirmou.

O padre não citou nomes, no entanto, ele vem sendo alvo candidato a prefeito de São Paulo, Arthur do Val (Patriota), conhecido como "Mãmãe falei".Na segunda-feira, ele chegou a xingar o padre de 'Cafetão da miséria'. O impasse começou porque Mamãe Falei tem como promessa de campanha acabar com a Cracolândia, e vem criticando o atendimento de ONGs e setores da Igreja Católica às pessoas em situação de rua.

Em resposta à denúncia, Arthur do Val nega as ameaças: "Em nenhum momento incentivei violência contra ele ou qualquer outra pessoa". "É triste ver um padre estragando o bom trabalho que a Igreja faz em termos de caridade." Com informações do Estadão.