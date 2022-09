Padre fica ferido em acidente a caminho da missa por vaca 'voadora'

O religioso estava a caminho da igreja onde iria realizar uma missa, quando viu uma caminhonete em direção contrária, em alta velocidade, atropelar a vaca, que acabou sendo arremessada no carro do padre.

Um padre que não teve o nome divulgado ficou ferido e teve o carro destruído após ser atingido por uma vaca que 'voou' ao ser arremessada por outro veículo na BR-060, no Mato Grosso do Sul. O acidente aconteceu na quarta-feira (14).

