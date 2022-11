Padre é encontrado morto em paróquia

Pe. José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. Ele exerceu o ministério presbiteral em Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Toeldo, Formosa do Oeste e Guaíra.

De acordo com o G1, a Diocese de Toledo, que confirmou a morte, informou que Bilha "estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda".

O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (21) dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no Paraná. Segundo fiéis, ele possuía um corte no pescoço.

