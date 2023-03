Padre é condenado por estuprar homem dopado

Segundo a denúncia, o jovem viajou junto com o avô para ajudar em um trabalho missionário em Nova Crixás, onde conheceu o padre Ricardo e ficou hospedado na casa do pároco.

O estudante, que à época tinha 18 anos, denunciou no Ministério Público do Rio de Janeiro, onde mora, sobre o estupro na Casa Paroquial. O processo foi encaminhado para a Comarca de Nova Crixás.

A juíza Marianna de Queiroz Gomes disse na decisão que o padre se aproveitou do cargo para ganhar a confiança da vítima. “A vítima estava em estado de vulnerabilidade, eis que foi dopado. Pelos depoimentos acostados tenho por comprovada a autoria e materialidade do delito. A conduta descrita é fato típico, ilícito e culpável", diz trecho da decisão.

