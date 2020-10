Padre desaparece após ser convidado para orar em velório

Um padre desapareceu na terça-feira (13) após ter sido acionado para rezar por um corpo. O caso aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, mas mobilizou a polícia em pelo menos três estados.

Segundo o Uol, o pároco Gilmar Moreira, de 46 anos, sumiu saiu da igreja por volta das 11h30 para ir a um velório, a pedido da família do defunto, entretanto, não chegou ao local e chegou a enviar a mensagem para um amigo as 12h19.

A integrante de uma paróquia explicou que o padre não havia demonstrado siais que indicassem que ele estaria sofrendo ameaças.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa (PB), que investiga o desaparecimento e conta com a ajuda das policiais civis do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal. Qualquer informação sobre o caso pode ser enviada de forma anônima pelo Disque 197.