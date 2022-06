Padeiro é morto a facadas pelo patrão após chegar atrasado no trabalho, diz polícia

Segundo a Polícia Civil, o suspeito da morte é o próprio patrão, dono de uma padaria, que teria ficado irritado com Francisco ao notar que ele chegou um pouco mais tarde no estabelecimento, e lhe desferiu 2 golpes de faca.

Francisco Rogério Dantas, de 45 anos, morreu esfaqueado na segunda-feira (27), após chegar atrasado no trabalho. O crime aconteceu em João Câmara, no Rio Grande do Norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.