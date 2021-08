Pacientes mantidas em celas recebiam tratamento de choque, detalha delegada

A delegada Camila Moura, que flagrou 33 mulheres presas em celas em uma clínica psiquiátrica que também funcionava com casa de repouso no Ceará, revelou novos detalhes ainda mais assustadores da situação em que viviam as vítimas.

Camila revelou que as pacientes recebiam tratamento de choque e eram apalpadas nas partes íntimas pelo diretor do estabelecimento. Elas também eram obrigadas a capinar o terreno com as mãos e eram obrigadas a urinar e defecar em baldes dentro das celas onde passavam a noite trancafiadas.

A delegada afirmou que antes de dirigir a clínica, Fábio Luna era professor de uma escola no município e é suspeito de assediar estudantes e barganhar notas em troca de relações com as menores.

Para Moura, a coragem da paciente internada de denunciar os crimes por meio de um bilhete salvou nossa a vida dela, como a vida das demais mulheres que habitavam no local.