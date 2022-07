Ovni surge no céu do Brasil e chama atenção; veja vídeo

"Esse me chamou a atenção, porque um objeto parecido a este cruzou o céu da cidade holandesa de Vlissingen no dia 21 de julho, quase um mês depois", comentou o ufólogo Luiz Prestes, responsável pelo Grupo de Pesquisa Ufológica de Santa Catarina (GPUSC). Prestes afirma que o número de ocorrências aumentou consideravelmente desde 2020 e que a maioria das aparições se concentra nas regiões litorâneas do Estado.

Um ovni chamou a atenção de moradores de Florianópolis, em Santa Catarina. O objeto surgiu no céu da capital de Santa Catarina na última terça-feira (26), e entrou pra conta das mais de 800 aparições de Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis) registradas no Estado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.