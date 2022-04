Organização Mundial da Saúde mantém o status de pandemia da covid-19

O presidente do Comitê da OMS, Didier Houssin, recomendou que os países revisem seus planos de controle para se adequar ao novo momento do vírus.

O Comitê de Emergências da OMS afirmou que os países relaxaram no combate à doença, reduzindo o número de testes feitos, o que impacta a capacidade de monitorar a evolução do vírus.

A decisão do comitê foi acatada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. Ele argumentou que, apesar da redução no número de mortes, o comportamento imprevisível do vírus e as respostas insuficientes dos estados nacionais contribuem para a manutenção da pandemia.

