Operação fecha 16 pistas de pouso clandestinas usadas por garimpeiros na Terra Yanomami

As equipes de fiscalização realizaram incursões na zona rural dos municípios de Iracema, Campos Novos, Mucajaí e Alto Alegre, com o objetivo de identificar os aeródromos ilegais (pistas de pouso e decolagem) que atualmente estão sendo utilizados em apoio aos garimpos.

"Os aeródromos necessitam de cadastramento no CTF (Cadastro Técnico Federal), por serem consideradas atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais. Além disso, os aeródromos necessitam de autorização do órgão específico que regula sua atividade, a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC", disse a PRF.

Conforme a PRF, após o controle do acesso às Terras Indígenas, em especial a Terra Indígena Yanomami, via Rio Uraricoera e Rio Mucajaí, o transporte aéreo passou a ser a principal forma de transporte de suprimentos aos garimpos e retirada dos minérios extraídos ilegalmente dessas áreas.

