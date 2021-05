Operação da PF investiga fraudes de 54 contas do auxílio emergencial

De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão para apurar elementos probatórios relacionados às contas fraudadas, por meio de pagamentos de boletos e transações bancárias. Os escopos da atuação conjunta são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de organizações criminosas, com a identificação de seus integrantes e recuperação dos valores para o erário.

