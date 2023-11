Operação contra manipulação de resultados no futebol chega à terceira

A Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga manipulação de resultados no futebol brasileiro, teve sua terceira fase nesta terça-feira.

Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Goiânia (GO), Bataguassu (MS), Campina Grande (PB), Nilópolis (RJ), Santana do Parnaíba (SP), São Paulo (SP), Volta Redonda (RJ) e Votuporanga (SP). Não houve prisões.

As partidas dos campeonatos nacionais do ano passado são referentes ao segundo turno. As dos estaduais ocorreram em janeiro e fevereiro.

A operação Penalidade Máxima teve início em fevereiro e já resultou em punições a 12 jogadores. Partidas da Série B entraram na mira depois que o volante Romário, então no Vila Nova, se envolveu com uma organização criminosa na tentativa de manipular jogos.

Com o avanço das investigações, outros nomes apareceram, atingindo até atletas dos grandes clubes do país, caso do zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos.

Veja abaixo os jogadores punidos pela Fifa:

Ygor Catatau (banido)

Matheus Gomes (banido)

Gabriel Tota (banido)

Eduardo Bauermann (360 dias)

Alef Manga (360 dias)

Paulo Sérgio (600 dias)

Paulo Miranda (720 dias)

Fernando Neto (360 dias)

Mateusinho (600 dias)

André Luiz (600 dias)

Moraes (720 dias)

Kevin Lomónaco (360 dias)

