Operação apreende fuzil na casa de candidato a vice-governador

“O armamento foi liberado para uso da escolta policial do deputado estadual Rosenverg Reis, através de ofício encaminhado à Secretaria de Estado de Polícia Militar, para proteção do parlamentar durante o período de campanha eleitoral quando, historicamente, a Baixada Fluminense apresenta elevação nos índices de violência”.

A operação apura suposto favorecimento em contratos na área de saúde com uma cooperativa de trabalho pelo município da baixada fluminense, no valor total de R$ 563,55 milhões em pouco mais de dois anos. Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão nos municípios de Duque de Caxias, Maricá, Angra dos Reis, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu e na capital.

Durante a Operação Anáfora, deflagrada ontem (1º) pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União (CGU), foi apreendido um fuzil na casa do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. O político concorre a vice-governador na chapa de Cláudio Castro, atual governador do Rio de Janeiro.

